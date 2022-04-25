Облачная погода и 16 градусов тепла ожидаются в Москве 25 апреля

В понедельник, 25 апреля, в Москве ожидается облачная погода и +16 градусов. Будет дуть ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое – 743 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.