Московская неделя моды пройдет в столице с 21 по 26 июня 2022 года. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что прием заявок стартует 25 апреля и продлится до 15 мая.

Бесплатно присоединиться к Московской неделе моды смогут более 120 российских дизайнеров и брендов, которые создают авторские коллекции одежды и аксессуаров.

Для участников и гостей подготовили деловую программу, которая поможет расширить профессиональные контакты среди представителей отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.