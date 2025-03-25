Москвичи смогут заключить брак в Центре национальных конных традиций на ВДНХ 25 апреля

Столичным молодоженам предлагают зарегистрировать брак в историческом конном манеже Центра национальных конных традиций на ВДНХ. Речь идет о красивой дате – 25 апреля 2025 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Для этого нужно успеть подать заявку чрез портал mos.ru до 28 марта, прислать свою историю знакомства, связанную с лошадьми, и обладать навыками верховой езды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.