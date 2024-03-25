Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 18:00

Общество

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 26 марта

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 26 марта

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Столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что после 00:00 26 марта в столицу придет отрицательная температура, из-за чего на дорогах может образовываться гололедица. В связи с этим ведомство призывает пешеходов быть внимательнее на улицах, а водителей транспортных средств – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 12:00 27 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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