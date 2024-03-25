Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 12:00

Общество

Новости часа: студенты-добровольцы помогают в разборе завалов на месте теракта в "Крокусе"

Новости часа: студенты-добровольцы помогают в разборе завалов на месте теракта в "Крокусе"

Воздух в столице может прогреться до 8–10 градусов днем 25 марта

"Это Москва. Социальный блок": как работает одна из самых современных столичных школ

"Доктор 24": врач рассказала, как правильно бороться со стрессом

"Доктор 24": диетолог рассказала, кому подходит похудение на кетодиете

Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты

Москвичи продолжают сдавать кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 марта

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 84%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 25 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские студенты-добровольцы помогают в разборе завалов на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявляют столичные власти.

Коммунальную технику Москвы перевели на летний режим работы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Попасть на ВДНХ 25 марта можно только через главный вход и по паспорту, рассказали в администрации выставочного пространства.

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