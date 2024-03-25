Новости часа: студенты-добровольцы помогают в разборе завалов на месте теракта в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские студенты-добровольцы помогают в разборе завалов на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявляют столичные власти.

Коммунальную технику Москвы перевели на летний режим работы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Попасть на ВДНХ 25 марта можно только через главный вход и по паспорту, рассказали в администрации выставочного пространства.