25 марта, 12:00Общество
Новости часа: студенты-добровольцы помогают в разборе завалов на месте теракта в "Крокусе"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские студенты-добровольцы помогают в разборе завалов на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявляют столичные власти.
Коммунальную технику Москвы перевели на летний режим работы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Попасть на ВДНХ 25 марта можно только через главный вход и по паспорту, рассказали в администрации выставочного пространства.