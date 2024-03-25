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25 марта, 07:30

Общество

Граждане РФ смогут забрать оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи 25 марта

Граждане РФ смогут забрать оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи 25 марта

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Люди, оставившие свои вещи в гардеробе "Крокуса", смогут забрать их 25 марта в павильоне "Экспо-2". Точный адрес – Красногорск, Международная улица, дом № 18. Ближайшая станция метро – "Мякинино", от которой к павильону можно попасть через третий выход по надземному пешеходному переходу.

Для получения вещей нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Известно, что имущество сохранилось только в гардеробе минус первого этажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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