Граждане РФ смогут забрать оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи 25 марта

Люди, оставившие свои вещи в гардеробе "Крокуса", смогут забрать их 25 марта в павильоне "Экспо-2". Точный адрес – Красногорск, Международная улица, дом № 18. Ближайшая станция метро – "Мякинино", от которой к павильону можно попасть через третий выход по надземному пешеходному переходу.

Для получения вещей нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Известно, что имущество сохранилось только в гардеробе минус первого этажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.