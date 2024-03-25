Проекция улетающих в небо журавлей появилась на одной из стен "Крокус Сити Холла"

Утром 25 марта к мемориалу у "Крокус Сити Холла" идут люди, чтобы почтить память погибших в теракте. Они возлагают цветы, зажигают свечи. Также у мемориала появилось огромное число детских игрушек и плакатов со словами скорби.

Вечером 24 марта на одной из уцелевших стен центра появилась проекция улетающих в небо журавлей под песню в исполнении Муслима Магомаева. Именно его имя носил концертный зал, где произошли трагические события 22 марта.

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