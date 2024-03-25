Акцию в память о погибших в теракте 22 марта провели в регионах России

Акцию в память о погибших подхватили во многих российских регионах. В крупных городах на медиа-фасадах тоже начали транслировать летящих птиц.

Стая журавлей, поднимающаяся в ночное небо, появилась в Ростове-на-Дону. Проекцию птиц вывели на стадионе "Ростов Арены". Журавлей на электронные экраны завели в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Перми, Донецке, Луганске и других городах России.

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