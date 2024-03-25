25 марта, 07:15Общество
Акцию в память о погибших в теракте 22 марта провели в регионах России
Акцию в память о погибших подхватили во многих российских регионах. В крупных городах на медиа-фасадах тоже начали транслировать летящих птиц.
Стая журавлей, поднимающаяся в ночное небо, появилась в Ростове-на-Дону. Проекцию птиц вывели на стадионе "Ростов Арены". Журавлей на электронные экраны завели в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Перми, Донецке, Луганске и других городах России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.