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25 марта, 07:15

Общество

Акцию в память о погибших в теракте 22 марта провели в регионах России

Акцию в память о погибших в теракте 22 марта провели в регионах России

Люди стали приносить свечи и цветы к мемориалу возле "Крокус Сити Холла"

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Акцию в память о погибших подхватили во многих российских регионах. В крупных городах на медиа-фасадах тоже начали транслировать летящих птиц.

Стая журавлей, поднимающаяся в ночное небо, появилась в Ростове-на-Дону. Проекцию птиц вывели на стадионе "Ростов Арены". Журавлей на электронные экраны завели в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Перми, Донецке, Луганске и других городах России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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