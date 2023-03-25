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Новости

25 марта, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Новости часа: Путин проводит встречу с главой Минтранса РФ Савельевым

Фестиваль воздушных змеев прошел в Якутске

Очевидцы поделились кадрами провалившегося грунта в Братцевском парке

Столичные коммунальщики за сутки получили более 50 заявок о скоплениях воды

Синоптики спрогнозировали ночной туман в Москве

Новости часа: в ГД работают над законопроектами о наставничестве для трудных подростков

"Доктор 24. Темы недели": как не ругать себя за лень

Москва в марте перевыполнила норму по осадкам

Из-за потепления и дождей подтопило Москву и область

Ночью на Москву опустится туман. Из-за этого Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 25 марта до 03:00 26 марта.

В Братцевском парке провалился грунт. Кадры прислали зрители. Судя по оградительным лентам, там что-то ремонтировали.

Коммунальщики Москвы за сутки получили более 50 заявок о скоплениях воды. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Все из-за потепления и дождей, которые только усиливают таяние снега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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