Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Ночью на Москву опустится туман. Из-за этого Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 25 марта до 03:00 26 марта.

В Братцевском парке провалился грунт. Кадры прислали зрители. Судя по оградительным лентам, там что-то ремонтировали.

Коммунальщики Москвы за сутки получили более 50 заявок о скоплениях воды. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Все из-за потепления и дождей, которые только усиливают таяние снега.

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