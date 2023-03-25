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Фестиваль воздушных змеев прошел в Якутске

Фестиваль воздушных змеев прошел в Якутске

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Фестиваль воздушных змеев прошел в Якутске. Одновременно в небе было порядка 20 змеев. Самым запоминающимся стал 30-метровый змей-кит, который будто плыл в воздухе.

Также в небе парили 25-метровый дракон, два морских ската, стая осьминогов, огромный кот и ящерица – всего около 30 разнообразных конструкций. Воздушных змеев запускали в течение всего светового дня.

Как рассказали организаторы, шоу пришли посмотреть многие жители города. Мероприятие проходило в рамках якутского молодежного фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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