В Роспотребнадзоре предупредили о возможной волне свиного гриппа этой весной

Роспотребнадзор не исключает новую волну свиного гриппа этой весной. В лабораториях фиксируют рост количества вирусов гриппа, хотя общее число заболевших снижается.

Эксперты считают, что даже при замедленном распространении новые разновидности могут спровоцировать очередной подъем заболеваний. Москвичам советуют соблюдать меры профилактики.

Необходимо регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки и исключить близкий контакт с заболевшими. При проявлении любых симптомов респираторных инфекций рекомендуется обращаться к врачу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.