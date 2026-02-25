25 февраля, 06:30Общество
Антидепрессанты предложили включить в программу ОМС
Антидепрессанты предложили включить в программу обязательного медицинского страхования. Депутаты обратились к министру здравоохранения с инициативой предоставлять такие препараты бесплатно гражданам, испытывающим финансовые трудности.
Авторы инициативы считают, что отсутствие доступной терапии приводит к прекращению лечения депрессии и тревожных расстройств. Это ухудшает состояние пациентов и несет экономические потери из-за снижения трудоспособности.
