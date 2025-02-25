В России стартовала всероссийская акция "Ура Победе!"

25 февраля по всей стране началась традиционная акция "Ура Победе!", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Проект, организованный мобильными операторами, позволяет абонентам позвонить на номер 1945 и воспользоваться тематическими сервисами, например, загрузить военные песни на телефон.

Акция проводится с 2010 года и уже стала важной традицией. В 2020 году в ней приняли участие более 21 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.