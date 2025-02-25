Синоптики пообещали малооблачную погоду в Москве 25 февраля

По прогнозам синоптиков, 25 февраля в Москве установится малооблачная погода без осадков. Ожидается, что в предстоящие выходные морозы отступят и придет тепло.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в марте вероятны заморозки до 10–12 градусов ниже нуля. Переход температуры через нулевую отметку он прогнозирует в районе 20–22 марта.

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