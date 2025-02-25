Школьница из Москвы рассказала, как зарабатывает на производстве игрушек

16-летняя Кристина Минакова самостоятельно зарабатывает деньги, производя игрушки и продавая их через онлайн-платформы. Девочка делает драконов и другие игрушки из различных материалов, таких как проволока, фетр, камни и полимерная глина.

Родители поддерживают увлечение дочери, а мама посоветовала ей монетизировать творческое хобби, когда увидела интерес к ее работам в соцсетях.

В свободное время Кристина учится на графического дизайнера и продолжает мастерить игрушки по собственным эскизам. В ее планах – открыть интернет-магазин, чтобы развивать свое дело.

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