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Новости

25 февраля, 23:55

Общество

Школьница из Москвы рассказала, как зарабатывает на производстве игрушек

Школьница из Москвы рассказала, как зарабатывает на производстве игрушек

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16-летняя Кристина Минакова самостоятельно зарабатывает деньги, производя игрушки и продавая их через онлайн-платформы. Девочка делает драконов и другие игрушки из различных материалов, таких как проволока, фетр, камни и полимерная глина.

Родители поддерживают увлечение дочери, а мама посоветовала ей монетизировать творческое хобби, когда увидела интерес к ее работам в соцсетях.

В свободное время Кристина учится на графического дизайнера и продолжает мастерить игрушки по собственным эскизам. В ее планах – открыть интернет-магазин, чтобы развивать свое дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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