72% россиян мечтают выйти из рабочих чатов

Согласно результатам опроса, 72% россиян хотели бы покинуть рабочие чаты. Основной причиной этого является постоянное беспокойство из-за необходимости быть всегда на связи. 38% респондентов не нравятся чаты из-за ощущения непрерывной доступности, а 44% раздражает отсутствие ограничений по времени переписок.

22% смирились с получением рабочих сообщений поздно вечером или рано утром, а 17% считают рабочие чаты кошмаром на выходных или во время отпуска. При этом 8% опрошенных опасаются выговора от начальства, если не ответят на сообщения сразу.

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