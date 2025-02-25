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25 февраля, 11:45

Общество

72% россиян мечтают выйти из рабочих чатов

72% россиян мечтают выйти из рабочих чатов

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Согласно результатам опроса, 72% россиян хотели бы покинуть рабочие чаты. Основной причиной этого является постоянное беспокойство из-за необходимости быть всегда на связи. 38% респондентов не нравятся чаты из-за ощущения непрерывной доступности, а 44% раздражает отсутствие ограничений по времени переписок.

22% смирились с получением рабочих сообщений поздно вечером или рано утром, а 17% считают рабочие чаты кошмаром на выходных или во время отпуска. При этом 8% опрошенных опасаются выговора от начальства, если не ответят на сообщения сразу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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