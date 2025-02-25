В Москве выявили почти 1 000 случаев заболевания коронавирусом

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. В Москве за последнюю неделю было выявлено почти 1 000 случаев заболевания коронавирусом. Однако количество госпитализаций с COVID-19 в России снизилось на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Более 90 000 человек посетили выставку "Освенцим. Правда" в музее Победы.

В Московском регионе продлен желтый уровень опасности из-за гололедицы до 27 февраля.

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