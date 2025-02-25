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25 февраля, 07:45

Общество

В Москве сообщили о выплатах для заключивших контракт с Минобороны

В Москве сообщили о выплатах для заключивших контракт с Минобороны

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В Москве заключившие контракт с министерством обороны получат выплату свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата – 50 тысяч рублей в месяц.

Минимальный срок службы – 1 год, максимальный – 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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