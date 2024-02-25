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25 февраля, 14:30

Общество

Новости часа: ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве

Новости часа: ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве

Ледяной дождь и порывистый ветер накроют Москву в ближайшие часы

Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о ледяном дожде до утра 26 февраля

Гололедица и осадки придут в Москву 25 февраля

Москвич отправился на прогулку в парк в шортах

Синоптики спрогнозировали гололедицу и ледяной дождь в Москве

Эксперт рассказала, как подобрать качественный и безопасный скраб для лица

Столичный воздух прогреется до 2 градусов тепла 25 февраля

Медицинские учреждения столицы получат гранты на закупку оборудования и внедрение ИИ

Москвичам рассказали, сколько продлится световой день 25 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства.

Новый транспортный хаб "Верхние Лихоборы" появится на севере Москвы к 2025 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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