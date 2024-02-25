Новости часа: ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства.

Новый транспортный хаб "Верхние Лихоборы" появится на севере Москвы к 2025 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году, пишет портал мэра и правительства Москвы.