Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о ледяном дожде до утра 26 февраля

Комплекс горхозяйства Москвы в своем телеграм-канале предупредил о том, что после 16:00 ожидается слабый мороз, местами до утра 26 февраля будет идти ледяной дождь. В связи с этим на дорогах может образовываться гололедица.

При этом городские службы продолжают непрерывно отслеживать состояние дорожно-уличной сети города и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.