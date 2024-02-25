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25 февраля, 13:15

Общество

Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о ледяном дожде до утра 26 февраля

Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о ледяном дожде до утра 26 февраля

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Комплекс горхозяйства Москвы в своем телеграм-канале предупредил о том, что после 16:00 ожидается слабый мороз, местами до утра 26 февраля будет идти ледяной дождь. В связи с этим на дорогах может образовываться гололедица.

При этом городские службы продолжают непрерывно отслеживать состояние дорожно-уличной сети города и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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