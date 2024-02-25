Столичный воздух прогреется до 2 градусов тепла 25 февраля

Ночью, в воскресенье, 25 февраля, в Москве ожидается около 2–3 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла. Атмосферное давление составит от 750 до 753 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с порывами до 10 метров в секунду.

Всю предстоящую неделю в столице будет переменчивая погода. Ночью – слабый мороз, а днем около 0. В некоторые дни температура поднимется до 3 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.