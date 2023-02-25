Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 21:30

Общество

Больше 2 тыс человек по всей России облились холодной водой на улице

Больше 2 тыс человек по всей России облились холодной водой на улице

Москвичам рассказали о событиях уходящего дня

Новости часа: в Москве ожидается мокры снег и сильный ветер

В Балашихе жильцы одного из ЖК отметили Масленицу

В арт-парке "Никола-Ленивец" проводили Масленицу

Сергей Кириенко высказался о будущем российской системы образования

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет

Столичным полицейским поручили задерживать в ТЦ агрессивных подростков

Сбор вещей для участников СВО организовали в Долгопрудном

"Москва сегодня": в России подорожали ингредиенты для блинов

Больше двух тысяч человек по всей стране сегодня обливались холодной водой на улице. Всероссийская акция "Быть здоровым – это модно" прошла в 20 городах, а ее центром стал подмосковный Красногорск.

Там водой обливались и взрослые, и дети. Для гостей и зрителей организовали турнир по кроссфиту, развернули полевую кухню и тематические площадки. Организаторами акции выступили спортивно-патриотические клубы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика