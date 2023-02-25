Больше 2 тыс человек по всей России облились холодной водой на улице

Больше двух тысяч человек по всей стране сегодня обливались холодной водой на улице. Всероссийская акция "Быть здоровым – это модно" прошла в 20 городах, а ее центром стал подмосковный Красногорск.

Там водой обливались и взрослые, и дети. Для гостей и зрителей организовали турнир по кроссфиту, развернули полевую кухню и тематические площадки. Организаторами акции выступили спортивно-патриотические клубы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

