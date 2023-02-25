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25 февраля, 18:30

Общество

Сергей Кириенко высказался о будущем российской системы образования

Сергей Кириенко высказался о будущем российской системы образования

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Российская система образования после отказа от Болонской системы будет опираться на все лучшее, что есть в ее традициях, в том числе на советские стандарты. Об этом сообщил первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Он также добавил, что мир динамично меняется, поэтому возвращение к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием будет плавным и продуманным до мелочей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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