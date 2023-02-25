Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств стартует с 1 марта

С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве и Московской области пройдет эксперимент по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Также пилот запустят и в Белгородской области.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, полагает помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.