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Общество

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств стартует с 1 марта

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств стартует с 1 марта

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С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве и Московской области пройдет эксперимент по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Также пилот запустят и в Белгородской области.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, полагает помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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