Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

Москвичи выбирают памятник на Лубянку. Голосование на "Активном гражданине" уже началось. Вариантов два – Александр Невский или Феликс Дзержинский. Против всех проголосовать не получится.

Для участия в голосовании нужно зарегистрироваться, либо войти через учетную запись mos.ru.

О том, кто же все-таки должен занять место на Лубянке, спорят давно. Мнения разделились, и предсказать итог пока невозможно. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

