В Москве выявили 1 406 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 406 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 092 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 495 человек, выписали при этом 499 человек.

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 211 (10,8%) человек.

В РФ всего зарегистрировано 4 212 100 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,01%, Республике Тыва – 0,04%, Магаданской области, Республике Хакасия, Костромской области – 0,05%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.