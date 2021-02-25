Создатели "Человека-паука" запутали фанатов с названием новой части

Sony и Marvel раскрыли название новой части "Человека-паука". Продолжение выйдет на экраны под именем "Нет пути домой". Ранее создатели публиковали в Сети другие названия: Phone Home, Home-Wrecker и Home Slice, но все они оказались фейком.

Официальное название представили в ролике, в котором создатели продолжили шутить – герои негодуют, почему режиссер Джон Уоттс скрывает правду и сообщает им несуществующие названия. Подсказка появляется в конце на школьной доске.

Премьера картины намечена на середину декабря. Детали сюжета пока держат в секрете. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.