В Домодедово похитители автомобильных фар попали на видео

В Домодедово уличные камеры запечатлели, как некие молодые люди воруют ночью фары. Причем делают это весьма ловко.

Ролик немного ускорили и наложили на видео музыку из фильма "Джентльмены удачи". ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.