Теплая погода сохранится в Москве не только в январе, но и в первые дня февраля

В столице установилась аномально теплая погода – такого тепла не было более 100 лет. Сегодня, 25 января, в городе 2 градуса тепла, что значительно превышает климатическую норму. Синоптики обещают, что до конца января температура останется выше нуля, а осадков и ветра не предвидится.

Ведущая "Атмосферы" Дарья Ермакова уточнила, что оттепель продлится и в первые дни февраля – ожидается от 0 до 4 градусов. По ее словам, московская погода опережает календарь на два месяца, а температурные рекорды могут быть обновлены снова.

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