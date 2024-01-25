Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 23:00

Общество

Число военных священников может увеличиться в 4 раза – РПЦ

Число военных священников может увеличиться в 4 раза – РПЦ

Режим ЧС продолжает действовать на Сахалине

Около 10 тысяч бюджетных мест появятся в колледжах Москвы

Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом в столице 25 января

Москвичи заметили мужчину на одноколесном велосипеде на улице Александры Монаховой

Путин рассказал о переходе на новую систему высшего образования в РФ

Собянин рассказал о работе столичной полиции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Более 70% выпускников в РФ считают, что должны получить высшее образование – Путин

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Русская православная церковь планирует увеличить в 4 раза число военных священников, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Каждый день в зоне спецоперации трудится около 100 священников. Как только будет определен правовой статус военных священников, РПЦ приступит к решению вопроса об увеличении их числа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика