Число военных священников может увеличиться в 4 раза – РПЦ

Русская православная церковь планирует увеличить в 4 раза число военных священников, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Каждый день в зоне спецоперации трудится около 100 священников. Как только будет определен правовой статус военных священников, РПЦ приступит к решению вопроса об увеличении их числа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.