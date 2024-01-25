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Новости

Новости

25 января, 20:00

Общество

Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом в столице 25 января

Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом в столице 25 января

Москвичи заметили мужчину на одноколесном велосипеде на улице Александры Монаховой

Путин рассказал о переходе на новую систему высшего образования в РФ

Собянин рассказал о работе столичной полиции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Более 70% выпускников в РФ считают, что должны получить высшее образование – Путин

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до конца недели

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом для поездок по городу из-за снега. Снегопад продлится в столице в течение всего вечера 25 января.

Новый корпус Третьяковской галереи в Москве откроется для посетителей летом. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

РАМТ запустил проект "Слушаем театр" с аудиоспектаклями. Об этом сообщила пресс-служба театра.

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