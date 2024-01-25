Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом в столице 25 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом для поездок по городу из-за снега. Снегопад продлится в столице в течение всего вечера 25 января.

Новый корпус Третьяковской галереи в Москве откроется для посетителей летом. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

РАМТ запустил проект "Слушаем театр" с аудиоспектаклями. Об этом сообщила пресс-служба театра.