25 января, 20:00Общество
Новости часа: ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом в столице 25 января
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом для поездок по городу из-за снега. Снегопад продлится в столице в течение всего вечера 25 января.
Новый корпус Третьяковской галереи в Москве откроется для посетителей летом. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
РАМТ запустил проект "Слушаем театр" с аудиоспектаклями. Об этом сообщила пресс-служба театра.