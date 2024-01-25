Москвичам показали праздничную афишу мероприятий к Татьяниному дню

В 2024 году Москва порадует студентов разнообразной развлекательной программой. Так, в Парке Горького выступит певица МакSим, в Музее Москвы пройдет выставка "куплю гараж".

На ВДНХ в павильоне "Транспорт СССР" будет работать экспозиция "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Также в метро в эскалаторной галерее на Воробьевых горах на стойке "Живое общение" устроят викторину, а в аванзале "Курской" состоится концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.