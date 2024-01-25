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Новости

25 января, 14:30

Общество

Москвичам показали праздничную афишу мероприятий к Татьяниному дню

Москвичам показали праздничную афишу мероприятий к Татьяниному дню

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Жителям столицы рассказали, какие мероприятия пройдут в День студента

Москвичи показали, как лепят снеговиков в Зябликове

"Доктор 24": врач рассказала, какие ошибки в уходе приводят к ухудшению состояния волос

"Доктор 24": невролог рассказала, как проявляется фибромиалгия

Бесплатные мероприятия подготовили в столице в Татьянин день

"Атмосфера": -2 градуса ожидается в Москве вечером 25 января

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Одетого не по погоде мужчину заметили на столичных улицах

В 2024 году Москва порадует студентов разнообразной развлекательной программой. Так, в Парке Горького выступит певица МакSим, в Музее Москвы пройдет выставка "куплю гараж".

На ВДНХ в павильоне "Транспорт СССР" будет работать экспозиция "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Также в метро в эскалаторной галерее на Воробьевых горах на стойке "Живое общение" устроят викторину, а в аванзале "Курской" состоится концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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