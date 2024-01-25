Участников "Московского долголетия" обучают мультипликации

Старшее поколение в столице учат оживлять рисунки и фигурки из пластилина в рамках проекта "Московское долголетие". На занятия приходят как опытные ученики, так и те, кто никогда не был связан с мультипликацией. С помощью специальных планшетов и кальки под руководством преподавателя москвичи рисуют движущиеся картинки.

Такой курс для участников "Московского долголетия" киностудия "Союзмультфильм" запускает уже второй раз. При этом, помимо занятий, в образовательном центре можно посещать и музей мультипликации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.