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25 января, 08:00

Общество

Участников "Московского долголетия" обучают мультипликации

Участников "Московского долголетия" обучают мультипликации

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Старшее поколение в столице учат оживлять рисунки и фигурки из пластилина в рамках проекта "Московское долголетие". На занятия приходят как опытные ученики, так и те, кто никогда не был связан с мультипликацией. С помощью специальных планшетов и кальки под руководством преподавателя москвичи рисуют движущиеся картинки.

Такой курс для участников "Московского долголетия" киностудия "Союзмультфильм" запускает уже второй раз. При этом, помимо занятий, в образовательном центре можно посещать и музей мультипликации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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