Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

Сотрудники столичных заводов по производству лекарств рассказали о своей работе

Сотрудники столичных заводов по производству лекарств рассказали о своей работе

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

"Актуальный репортаж": число женщин за рулем такси выросло в РФ в 2,5 раза

Россияне не смогут уйти на пенсию по возрасту в 2023 году

"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в столице вечером 25 января

Минздрав составил список дефицитных лекарств в РФ

Журналисту Дмитрию Казнину исполнилось бы 49 лет 25 января

"Время новых": ошейники мартингейл

"Доктор 24": фобии от еды

Жителям столицы рассказали, как Москва отметит День студента

В столице работают несколько заводов по производству лекарств. Например, ФГУП "Эндофарм" производит более 140 фармакологических средств. В течение пяти лет столичный завод увеличил линейку лекарственных препаратов на 50 новых наименований.

Ранее стало известно, что Минздрав составил список дефицитных лекарств в РФ. По данным ведомства, йод и аспирин вошли в список потенциально дефицитных лекарств. В Минздраве прокомментировали, что такой список нужен для того, чтобы предотвратить возможный дефицит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществомедицинавидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика