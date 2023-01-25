Сотрудники столичных заводов по производству лекарств рассказали о своей работе

В столице работают несколько заводов по производству лекарств. Например, ФГУП "Эндофарм" производит более 140 фармакологических средств. В течение пяти лет столичный завод увеличил линейку лекарственных препаратов на 50 новых наименований.

Ранее стало известно, что Минздрав составил список дефицитных лекарств в РФ. По данным ведомства, йод и аспирин вошли в список потенциально дефицитных лекарств. В Минздраве прокомментировали, что такой список нужен для того, чтобы предотвратить возможный дефицит.

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