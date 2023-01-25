"Актуальный репортаж": число женщин за рулем такси выросло в РФ в 2,5 раза

Число женщин за рулем такси выросло в РФ в 2,5 раза за последние несколько лет. Однако согласно исследованиям крупного страховщика, женщины чаще всего допускали ошибки, которые приводили к авариям.

Таксистки прокомментировали, что они считают самым сложным в своей работе. А эксперт по безопасности на транспорте рассказала, какие меры предосторожности важно учесть в такси.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.