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Общество

"Актуальный репортаж": число женщин за рулем такси выросло в РФ в 2,5 раза

"Актуальный репортаж": число женщин за рулем такси выросло в РФ в 2,5 раза

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Число женщин за рулем такси выросло в РФ в 2,5 раза за последние несколько лет. Однако согласно исследованиям крупного страховщика, женщины чаще всего допускали ошибки, которые приводили к авариям.

Таксистки прокомментировали, что они считают самым сложным в своей работе. А эксперт по безопасности на транспорте рассказала, какие меры предосторожности важно учесть в такси.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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