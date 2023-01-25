Журналисту Дмитрию Казнину исполнилось бы 49 лет 25 января

Журналист, теле- и радиоведущий Дмитрий Казнин отметил бы свой 49-й день рождения 25 января. В последние годы жизни он вел утренний эфир на радиостанции "Москва FM".

Дмитрий Казнин увлекался живописью и писал картины. В 2022 году "Литфонд" совместно с радиостанцией провел благотворительный аукцион его памяти. На торгах были представлены его живописные и графические работы.

Журналист скончался от рака 20 октября 2021 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.