12:00Общество
Жителям столицы рассказали, как Москва отметит День студента
В столице подготовили множество бесплатных развлечений для молодых людей и обладательниц имени Татьяна в честь Дня студента. Учащиеся московских вузов могут бесплатно покататься на коньках в Парке Горького с 18:00. Студенты вынесут флаги своих учебных заведений во время парада на льду, для них подготовили интерактивную программу.
Каток на ВДНХ подарит студентам и Татьянам скидки. Молодые люди также смогут посетить бесплатные экскурсии в павильонах и на территориях выставки.
Московская канатная дорога тоже подготовила подарок. Там разрешат бесплатно проехать по студенческому билету один раз в течение 25 января.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.