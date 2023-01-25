Жителям столицы рассказали, как Москва отметит День студента

В столице подготовили множество бесплатных развлечений для молодых людей и обладательниц имени Татьяна в честь Дня студента. Учащиеся московских вузов могут бесплатно покататься на коньках в Парке Горького с 18:00. Студенты вынесут флаги своих учебных заведений во время парада на льду, для них подготовили интерактивную программу.

Каток на ВДНХ подарит студентам и Татьянам скидки. Молодые люди также смогут посетить бесплатные экскурсии в павильонах и на территориях выставки.

Московская канатная дорога тоже подготовила подарок. Там разрешат бесплатно проехать по студенческому билету один раз в течение 25 января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.