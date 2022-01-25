Эксперты ВОЗ могут посетить Россию в ближайший месяц для инспекции вакцины "Спутник V"

25 января, 22:15
10 миллионов российских подростков желательно привить в ближайшие полгода. Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что процедура защитит их от тяжелой болезни.
Специалист уточнил, что пока не удалось выявить сезонность коронавируса, этим он очень отличается от привычного гриппа. Защитить людей можно в том числе с помощью назальной вакцины. Согласно его данным, новая форма препарата поможет не только уберечь от тяжелых форм болезни, но и остановить заражение.
Гинцбург рассказал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут посетить Россию для инспекции вакцины "Спутник V" уже в ближайший месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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