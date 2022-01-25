Комиссия для инспекции вакцины "Спутник V" может приехать в РФ в ближайший месяц. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрение международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц", – сказал он.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.