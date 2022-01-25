Снегопад начался в подмосковных Химках. При этом осадки похожи на нечто среднее между снегом и дождем.

По словам жителей, машины, оставленные на улице совсем ненадолго, уже покрылись толстой ледяной коркой.

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