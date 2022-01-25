В Москве за сутки госпитализировали 992 человека с COVID-19. Всего за сутки 24 января было выявлено 19 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что число заразившихся быстро растет. Пиковые значения были 7 мая 2020 года – тогда заболели 6 703 человека. 1 619 из них попали в больницу. Затем выспышки были 24 декабря 2020 и 18 июня 2021 года. Число заболевших доходило до 9 тысяч человек в сутки и было примерно 1700 госпитализаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.