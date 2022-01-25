Новости России: блогеры разоблачили фейк об ожившем мертвеце из Твери

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Блогеры разоблачили фейк об ожившем мертвеце из Твери. Видео, сделанное якобы в одном из моргов, появилось в Сети. На нем якобы труп мужчины снимает с себя простыню, встает с каталки и начинает странно и активно двигаться. Однако по телеграм-каналам разошлось фото, где зрителям посоветовали обратить внимание на предмет в кадре, так называемую "удочку" с микрофоном, которую используют при съемках. В областном Минздраве информацию назвали дурной шуткой. Тем более, что таких помещений в тверских моргах просто нет.
Власти Саратова пообещали не штрафовать бабушку, которая спутала расписание трамваев. Пожилую женщину сняли на видео недалеко от Детского парка. На кадрах старушка с сумками неспешно шагает по шпалам, а сзади тихо едет трамвайный вагон. Сначала пользователи предположили, что это такой протест против непроходимых из-за снега тротуаров, но на видео есть и чистые пешеходные дорожки.
В Ростовской области отменили запрет на громкий смех во время свадеб. Новые правила ввели неделю назад, но гробовая тишина во время торжества действовала удручающе, поэтому запрет решили подкорректировать. Разговаривать, смеяться и восклицать теперь можно, но только если это не мешает проведению церемонии. Однако кое-что в новом распорядке оставили без изменений. Запрещено входить в зал в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками и сумками, а также есть, пить, курить и двигать мебель.
В Приморье в поселке Артем появился свой собор Василия Блаженного. Копию храма построили у себя во дворе супруги-пенсионеры. Кроме собора, на участке расположили еще несколько миниатюрных шедевров архитектуры. Материал для создания всей этой красоты супруги собирали на свалке строительного мусора. Они занимаются таким зодчеством уже 19 лет.
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