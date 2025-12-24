Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 декабря, 07:45

Общество

Павел Дуров готов оплачивать ЭКО для женщин, которые хотят родить от него ребенка

Павел Дуров готов оплачивать ЭКО для женщин, которые хотят родить от него ребенка

Винни-Пуху исполнилось 100 лет

Школьники смогут использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ

Историки назвали настоящее отчество Деда Мороза

В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

255 детей родились в Москве 23 декабря

Число обращений в ветклиники Москвы выросло на 15%

Самозанятые москвичи смогут оформлять больничный с 1 января

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 9 градусов 24 декабря

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала декабря

Павел Дуров готов оплачивать ЭКО женщинам, которые хотят родить от него ребенка, но с определенными условиями. Как пишут СМИ, девушка должна быть младше 38 лет и не состоять в браке.

Ранее предприниматель заявил, что более 100 семей из 12 стран смогли завести детей благодаря его биоматериалу. Также у него есть 6 детей от 3 женщин.

При подтверждении родства дети смогут претендовать на его наследство, которое оценивается в 17 миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

