Павел Дуров готов оплачивать ЭКО для женщин, которые хотят родить от него ребенка

Павел Дуров готов оплачивать ЭКО женщинам, которые хотят родить от него ребенка, но с определенными условиями. Как пишут СМИ, девушка должна быть младше 38 лет и не состоять в браке.

Ранее предприниматель заявил, что более 100 семей из 12 стран смогли завести детей благодаря его биоматериалу. Также у него есть 6 детей от 3 женщин.

При подтверждении родства дети смогут претендовать на его наследство, которое оценивается в 17 миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.