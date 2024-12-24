Москвичи выбрали лучшие ингредиенты для оливье и мимозы

Вареная колбаса признана лучшим ингредиентом для классического оливье. На втором месте по популярности оказалась говядина, а на третьем — курица. Такие результаты показал опрос на платформе "Активный гражданин", в котором приняли участие более 225 тысяч жителей столицы.

Некоторые участники предложили необычные варианты для оливье, добавив слабосоленого лосося, крабовое мясо, креветки или осетра горячего копчения.

Москвичи также поделились предпочтениями для салата "Мимоза": большинство выбрали горбушу, чуть меньше – сайру и тунец.

Полный список рецептов и идеи для праздничного стола представлены в рамках проекта "Зима в Москве".