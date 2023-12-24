Москвичи показали, как украсили новогоднюю елку купюрами

Зрители телеканала Москва 24 присылают видео со своими елками. Например, Елизавета решила украсить елку в золотых тонах, а Елена решила поставить новогоднее дерево стоит макушкой вниз.

Кроме того, сотрудники одного из столичных салонов красоты решили зарядить символ Нового года на успех и финансовое благополучие. Помимо лент, бантов и шаров ветки украсили денежными купюрами.

Отправить свое видео с елками можно в WhatsApp телеканала по телефону +7 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.