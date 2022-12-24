МЧС попросит кабмин ввести лицензирование частных соцучреждений. Министерство поддержало соответствующее предложение главы Кузбасса Сергея Цивилева. Это связано с пожаром в кемеровском доме престарелых.

По поручению губернатора в регионе уже проходят проверки пансионатов и реабилитационных центров. Ранее только в Кузбассе насчитали 130 частных организаций, оказывающих подобные услуги. И по словам инспекторов МЧС, нарушений там, как правило, намного больше, чем в государственных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

