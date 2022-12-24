Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 22:30

Общество

МЧС попросит кабмин ввести лицензирование частных соцучреждений

МЧС попросит кабмин ввести лицензирование частных соцучреждений

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Глава Кузбасса заявил о необходимости лицензировать частные дома престарелых

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Сотрудники ВГТРК подготовили подарки детям Дивеевской школы-интерната

В столичном районе Фили увидели "моржа"

Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе из-за гололедицы

Новогодний ажиотаж в столичных торговых центрах набирает обороты

"Доктор 24": врач заявил о снижении возраста людей с сердечными болезнями

Гололедица ожидается в Москве и Подмосковье из-за похолодания

МЧС попросит кабмин ввести лицензирование частных соцучреждений. Министерство поддержало соответствующее предложение главы Кузбасса Сергея Цивилева. Это связано с пожаром в кемеровском доме престарелых.

По поручению губернатора в регионе уже проходят проверки пансионатов и реабилитационных центров. Ранее только в Кузбассе насчитали 130 частных организаций, оказывающих подобные услуги. И по словам инспекторов МЧС, нарушений там, как правило, намного больше, чем в государственных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика