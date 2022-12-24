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24 декабря, 21:30

Общество

Глава Кузбасса заявил о необходимости лицензировать частные дома престарелых

Глава Кузбасса заявил о необходимости лицензировать частные дома престарелых

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Частные дома престарелых необходимо лицензировать. Такое предложение озвучил глава Кемеровской области Сергей Цивилев после пожара, в котором погибли 22 человека.

По поручению губернатора в регионе уже проходят проверки пансионатов и реабилитационных центров. Только в Кузбассе ранее было выявлено 130 частных организаций, которые оказывают подобные услуги и, по словам инспекторов МЧС, нарушений там как правило намного больше, чем в государственных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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