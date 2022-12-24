Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

На Белорусский вокзал из Великого Устюга прибыл поезд Деда Мороза

На Белорусский вокзал из Великого Устюга прибыл поезд Деда Мороза

Синоптики обещают резкое похолодание и гололедицу вечером 24 декабря

Елку с варежками показали в эфире телеканала Москва 24

Москвичей предупредили о гололедице из-за похолодания

Украшенную ангелами новогоднюю елку показали в эфире Москвы 24

Стоимость красной икры достигла исторического максимума из-за нехватки добычи

Более 3 тыс авиарейсов отменили в США из-за непогоду

Синоптики обещают резкое похолодание в Москве к вечеру

В эфире Москвы 24 показали лучшие елки телезрителей

"Актуальный репортаж": Госдума приняла закон о биометрических данных

В Москву приехал Дед Мороз. На Белорусский вокзал из Великого Устюга прибыл необычный поезд, украшенный гирляндами и фонарями. Это передвижная резиденция Деда Мороза. Так он путешествует по России и поднимает настроение жителям страны. Всего в празднично оформленном составе 19 вагонов. В одном из них размещается приемная Деда Мороза. В других – игровые зоны, а также ресторан и сувенирная лавка.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
обществопраздникивидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика