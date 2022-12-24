На Белорусский вокзал из Великого Устюга прибыл поезд Деда Мороза

В Москву приехал Дед Мороз. На Белорусский вокзал из Великого Устюга прибыл необычный поезд, украшенный гирляндами и фонарями. Это передвижная резиденция Деда Мороза. Так он путешествует по России и поднимает настроение жителям страны. Всего в празднично оформленном составе 19 вагонов. В одном из них размещается приемная Деда Мороза. В других – игровые зоны, а также ресторан и сувенирная лавка.

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