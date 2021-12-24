Десант Дедов Морозов высадился в Морозовской детской больнице

В Морозовской больнице высадился десант Дедов Морозов. Они карабкались по фасадам корпусов и поздравляли пациентов, которые не могут отметить праздник в домашней обстановке.

Каждый год для детей устраивают шоу прямо за окнами палат. В этот раз в нем участвовали 50 московских спасателей.

Новогодние волшебники высадились на крышу больницы и с помощью альпинистского снаряжения спускались вниз, заглядывая в окна. А с пожарных подъемников пациентам передавали привет сразу 10 Снегурочек. Это психологи Московского пожарно-спасательного центра. Вместе с ними детей навестила такса Маруся.

После этого под окнами больницы было шествие новогодних персонажей и волшебников, а в отделениях устроили представления и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.