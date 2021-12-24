Москвичам рассказали о новогоднем ажиотаже в столичных торговых центрах

Чтобы купить подарки к Новому году, нужно отстоять в очередях. Начинаются они уже на подъезде к торговым центрам – с парковок.

Какие подарки покупают люди и стоит ли ездить по магазинам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.